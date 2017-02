Continuar a ler

O líder verde e branco rejeitou ainda falar sobre qualquer tema relacionado com futebol. Questionado ainda sobre se temia que o ciclismo pudesse deixar de ser uma aposta caso Pedro Madeira Rodrigues vença as eleições de 4 de março, Bruno de Carvalho 'chutou para canto': "Se tenho receio que não seja aposta caso o outro candidato ganhe? O outro candidato quem? O Tavira?"O líder verde e branco rejeitou ainda falar sobre qualquer tema relacionado com futebol.

Bruno de Carvalho marcou presença, este sábado, na 4.ª etapa da Volta ao Algarve, com partida de Almodôvar e chegada em Tavira, onde deixou elogios à prestação do Sporting-Tavira na prova."Está a fazer uma grande Volta ao Algarve", vincou o presidente leonino, que se confessou um amante da modalidade: "O ciclismo é um desporto diferente, onde reina a boa disposição. No final faremos então as contas. É uma grande alegria ver o Sporting nas estradas."

