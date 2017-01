Ainda que o calendário mundial só ‘abra’ com o Tour Down Under, que arranca amanhã, o pelotão já teve ontem um primeiro aperitivo com a disputa da Clássica de Adelaide. Uma prova onde o australiano Caleb Ewan (Orica) fez as honras da casa, batendo ao sprint dois ciclistas da Bora: um deles foi o bicampeão do Mundo, o eslovaco Peter Sagan, a cortar a meta em terceiro, atrás do companheiro, o italiano Sam Bennett.



A corrida contou, de resto, com a participação de três portugueses, que também vão alinhar no Tour Down Under. E para dois deles foi a estreia pelas novas equipas: Ruben Guerreiro, pela Trek, foi 36º, integrado no pelotão, enquanto José Gonçalves, pela Katusha, foi 118º, a 1.18 m. Competiu ainda Tiago Machado (Katusha), em 68º, com o mesmos tempo do primeiro.





