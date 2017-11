Continuar a ler

César Fonte, que completa 31 anos em dezembro, correu na época passada pela LA Alumínios, depois de ter representado a Efapel e o RP-Boavista, tendo sido décimo no Nacional e 15.º na Volta a Portugal.Em 2012, César Fonte alcançou a primeira vitória numa etapa da maior competição velocipédica nacional e agora vai integrar aquele que aponta como "o projeto mais forte a nível nacional", "que envolve patrocinadores fortes e um dos clubes mais prestigiados do país"."Venho para ajudar o grupo, tentar torná-lo ainda mais forte para que a nova época seja ainda melhor do que as anteriores", disse o ciclista, consciente de que vai integrar uma equipa que o vai obrigar "a trabalhar ainda mais para alcançar bons resultados".José Fernandes, de 22 anos, é uma das promessas do velocipedismo português. Na época passada, ao serviço da Liberty Seguros, venceu a Volta a Portugal do Futuro, a prova mais importante para corredores sub-23 do ciclismo nacional, e na mesma categoria sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio, revalidando um título alcançado em 2015.O jovem natural do Alentejo quer "continuar a evoluir e a mostrar o que tem vindo a mostrar" nos últimos anos. "E se tiver a oportunidade de ganhar corridas, quero aproveitá-la ao máximo", acrescenta, sem esconder a ambição de poder participar na Volta a Portugal e de mostrar o seu valor no Nacional de contrarrelógio.