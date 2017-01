Continuar a ler

Com o mesmo tempo do vencedor chegaram o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) e o belga Tiesj Benoot, igualmente da Lotto Soudal, equipa que venceu as três provas do Challenge de Maiorca, depois de o alemão Andre Greipel vencer no primeiro dia.



O campeão nacional José Mendes terminou na 25.ª posição, a 21 segundos de Wellens, Nuno Bico (Movistar) foi 61.º, a 6.00 minutos, e Nuno Meireles (Equipo Bolívia) acabou em 76.º, a 19.25.



O espanhol Vicente García de Mateos, da equipa portuguesa Louletano-Hospital de Loulé, mas que está a representar a Espanha, terminou na 10.ª posição, a sete segundos do vencedor.



O ciclista belga Tim Wellens (Lotto Soudal) somou este sábado o segundo triunfo no Challenge de Maiorca, ao vencer o troféu Andratx-Mirador d'Es Colomer, no qual José Mendes (Bora-Hansgrohe) foi o melhor português.Na terceira prova do Challenge de Maiorca, Wellens repetiu o triunfo da véspera, desta feita ao ser o mais rápido a cortar a meta instalada no alto do Mirador d'Es Colomer, gastando 4:27.55 horas para completar os 158,7 quilómetros do percurso.

Autor: Lusa