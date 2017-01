Continuar a ler

Sem Contador, mas...



A edição deste ano da Algarvia vai contar com 25 equipas – 12 do World Tour –, 200 corredores, sendo estes oriundos de 27 países. Entre os nomes não há este ano um Alberto Contador, mas Delmino Pereira frisou que "no geral, o plantel deste ano é superior". Ainda assim destaca-se o alemão e um dos melhores contrarrelogista do Mundo, Tony Martin (Katusha) e Jonathan Castroviejo (Movistar). De resto, há os portugueses que competem nas equipas estrangeiras: Nelson Oliveira e Nuno Bico (Movistar), José Gonçalves e Tiago Machado (Katusha), José Mendes (Bora), Rafael Reis (Caja Rural), Ricardo Vilela (Manzan Postobón) e Rúben Guerreiro (Trek-Segafredo).

Um investimento de 300 mil euros, suportado em partes iguais pela Região de Turismo do Algarve (RTL) e Associação de Turismo do Algarve (ATL), vai permitir a transmissão em direto (Eurosport e TVI24) da edição deste ano, que vai chegar a 68 milhões de casas, de 55 países. A transmissão abrange a última hora de cada etapa. "O ciclismo é cada vez mais um evento de promoção territorial e a oportunidade que estamos a ter, num contexto desportivo, de exibir estas paisagens e a região por todo o Mundo é com certeza um elemento que irá diferenciar e provocar uma enorme notoriedade no destino Algarve", destacou Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), entidade que chama a si a organização do evento. As palavras do dirigente foram proferidas ontem, em Faro, na apresentação oficial da 43ª edição, onde estiveram entidades da região.Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve, admitiu que, caso não houvesse transmissão televisiva, "para o ano grande parte destas equipas, e destes corredores, procuravam outras voltas com mais visibilidade", uma vez que ninguém quer fazer uma prova "para um circuito fechado".

Autores: Luís Santos