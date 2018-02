Continuar a ler

Já Philippe Gilbert considera ser um "grande erro" Froome competir, uma vez que "existem dúvidas sobre ele. Por respeito aos outros corredores não devia correr".



Contudo, há ciclistas que defendem o regresso do britânico mas apelam às instituições que tomem rapidamente uma decisão.



Chris Froome, que está à espera que a UCI tome uma decisão sobre o caso de doping, pode entrar em competições. A defesa vai alegar que o ciclista sofreu uma disfunção renal, para justificar o excesso de salbutamol detetado na urina durante o controlo da Volta a Espanha de 2017, prova que acabou por vencer.





O ciclista britânico Chris Froome, investigado por alegado, regressou esta quarta-feira às competições para, na Andaluzia. Mas o seu regresso não está a ser visto com bons olhos por parte dos colegas de profissão.Oliver Naesen, Tony Martin e Philippe Gilbert são alguns dos ciclistas que não concordam com o regresso de Froome. Em entrevista à CyclingPro, Tony Martin, que já se tinha pronunciado sobre o assunto , afirmou que o regresso do britânico "é muito mau para o ciclismo" e deixa críticas à Sky - equipa representada por Froome.