Continuar a ler

Depois de semanas sem se pronunciar sobre as investigações em curso no Reino Unido sobre um eventual caso de doping na formação britânica, o triplo vencedor do Tour seguiu o exemplo de outros companheiros, que já tinham demonstrado publicamente o apoio a Dave Brailsford."Ele apoiou-me nos últimos sete anos da minha carreira e não posso estar-lhe mais reconhecido pelas oportunidades e experiências que vivi", prossegue a nota.No entanto, Froome admitiu que foram cometidos erros por parte da Sky. "Mas foram colocadas em práticas medidas para que esses erros não sejam repetidos. Sei que é preciso tempo para que a confiança [na equipa] seja restaurada, mas farei tudo ao meu alcance para que isso aconteça, tal como o farão todos os membros da Sky", concluiu o vencedor das edições de 2013, 2015 e 2016 do Tour.Na passada sexta-feira, Brailsford negou ter intenção de se demitir, apesar das polémicas que têm abalado a credibilidade da formação britânica nas últimas semanas.O manager da Sky está a ser investigado em vários inquéritos paralelos no Reino Unido, mas tem repetidamente rejeitado a existência de qualquer infração antidoping na equipa.Nas últimas semanas, a entrega de um pacote misterioso ao ciclista Bradley Wiggins, primeiro britânico a vencer o Tour (2012), durante o Critério do Dauphiné de 2011, tem sido alvo de uma grande controvérsia, que levou a uma investigação por parte da Agência britânica antidopagem e do parlamento britânico.As audiências aos vários elementos da equipa britânica puseram em evidência a ausência de registos médicos que sustentem a versão de Wiggins de que a encomenda, que foi transportada desde o Reino Unido até França, continha um medicamento autorizado para a asma.Há duas semanas, a diretora executiva da Agência britânica, Nicole Sapstead, disse numa audiência no parlamento britânico que a sua entidade está a investigar a possibilidade de o produto entregue a Wiggins ser um corticoide proibido chamado Triamcinolona.