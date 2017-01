Continuar a ler

"Senti que ter uma AUT na última semana da Volta a França era algo para o qual eu não estava preparado. Não me parecia moralmente correto", disse o vencedor das edições de 2013, 2015 e 2016 da maior prova velocipédica internacional em entrevista à BBC.Froome obteve duas autorizações de utilização terapêutica para tratar o seu problema de asma, em duas provas anteriores ao Tour: o Critério do Dauphiné de 2013 e a Volta à Romandia de 2014, nas quais saiu vencedor.Ao contrário do atual líder da Sky, Bradley Wiggins, o primeiro vencedor britânico do Tour (2012), recorreu a AUT tanto na edição que venceu como na anterior."O facto de estarmos a debater a autenticidade das autorizações significa que há um problema com o sistema. Penso que a Agência Mundial Antidopagem (AMA) precisa de apertar as regras dos AUT, para que não se questione a sua legitimidade", defendeu.