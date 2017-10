Segundo as informações da imprensa canadiana, o Ouimet, que pertencia à equipa Élite Primeau Vélo, foi vítima da imprudência do condutor do veículo em causa, que fez uma brusca inversão de marcha numa zona proibida.

O jovem ciclista canadiano Clément Ouimet perdeu a vida aos 18 anos, depois de ter sido abalroado por um camião quando treinava numa das subidas para o Mount Royal, um percurso utilizado pela elite do ciclismo no Grande Prémio de Montreal, prova que o português Rui Costa ganhou em 2011.