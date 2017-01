Continuar a ler

A quinta etapa da prova disputa-se na sexta-feira ao longo de 162,4 quilómetros, com partida em Chimbas e meta no Alto Colorado. Na geral, Navardauskas, que conquistou a liderança na terceira etapa, manteve-se na frente com três segundos de vantagem para o holandês Bauke Mollema. Os portugueses estão mais abaixo na classificação, com Rafael Reis a manter o 17.° lugar, enquanto Rui Costa desceu uma posição, para 22.º.A quinta etapa da prova disputa-se na sexta-feira ao longo de 162,4 quilómetros, com partida em Chimbas e meta no Alto Colorado.

O colombiano Fernando Gaviria venceu esta quinta feira a quarta etapa da Volta a San Juan, na Argentina, que continua a ser liderada pelo lituano Ramunas Navardauskas. Os dois portugueses em prova (Rui Costa e Rafael Reis) chegaram integrados no pelotão.Gaviria, que assim repetiu o triunfo da primeira etapa, cumpriu os 160,5 quilómetros da etapa, com partida e chegada em San Martín, em 3:34.44 horas, enquanto Rui Costa (UAE Abu Dhabi) e Rafael Reis (Caja Rural) foram 39.º e 46.º, respetivamente, com o mesmo tempo do vencedor.

Autor: Lusa