O português congratulou-se com o anúncio do acordo através de uma mensagem no Facebook. "Obrigado ao nosso novo grande patrocinador por confiar em nós e no nosso trabalho", escreveu Rui Costa na sua página naquela rede social, publicando algumas fotos com a nova camisola."Queremos estar no 'top-10' e ir passo a passo. No próximo ano, queremos andar no 'top-5'. Temos o objetivo de, calmamente, mas com certeza, estar no 'top-3' dentro de três anos. Tenho confiança na direção e nos corredores para atingir isso em três anos", afirmou, por seu lado, o presidente da equipa, Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri.Já o italiano Giuseppe Saronni, diretor-geral da UAE Team Emirates, manifestou também o desejo de conseguir vitórias em qualquer prova em que participem e terminar o ano entre as 10 primeiras equipas do 'ranking' mundial."Espero que com esforço possamos terminar o ano entre os 10 primeiros do WorldTour. Na Volta ao Abu Dhabi, vamos tentar mostrar da melhor maneira possível a camisola dos EAU. Vamos esforçar-nos por ser protagonistas nas fugas ou nas chegadas ao 'sprint' e, inclusivamente, tentar a vitória na montanha", afirmou Saronni.