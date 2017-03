Recorde-se que já na quinta-feira o português Ivo Oliveira foi 'abalroado' por um automóvel quando treinava.

Atropellan a la ciclista @ane_santesteban, queda inconsciente y se dan a la fuga. Basta ya. Necesitamos que nos respeten en carretera. — alejandro valverde (@alejanvalverde) 17 de março de 2017

A ciclista espanhola Ane Santesteban está internada após ter sido atropelada por um condutor que posteriormente se pôs em fuga, segundo conta o diário 'Marca'.A corredora perdeu os sentidos mas acabou por recuperar e já reagiu ao acidente: "Daqui a uns dias tudo não terá passado de um susto e voltarei a pedalar com mais vontade e força do que nunca. Obrigado a todos".Enquanto decorrem as investigações sobre o sucedido, a ciclista tem recebido muitas mensagens de apoio, entre elas uma de Alejandro Valverde, que se mostrou indignado."Atropelam a ciclista Ane Santesteban, que fica inconsciente, e fogem. Basta. É preciso que nos respeitem na estrada", escreveu o ciclista na sua conta no Twitter.

Autor: Luís Miroto Simões