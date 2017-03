Continuar a ler

"Ainda posso perder dois quilos até ao Tour. No outro dia tinha 3,7% de gordura corporal. Com uns 6-7% como tem Ronaldo não podia sequer disputar provas. Seria impensável fazer uma grande volta com esses valores Tenho de ter menos", afirnou o ciclista espanhol ao programa "El Partidazo", da Cope.



O líder da Trek-Segafredo abordou ainda o Tour de França: "Não é uma obsessão, mas é a prova mais importante do ano e tenho de ter atenção pata chegar em ótimas condições. Froome vai ser o meu principal rival".

Se elencarmos todas as diferenças entre um futebolista e um ciclista na prática da sua modalidade, poderemos levar alguns (longos) parágrafos a conseguir tamanha tarefa. Fiquemo-nos então pela... gordura. Confuso? Fácil.Alberto Contador, o ciclista espanhol da Trek-Segafredo que no Paris-Nice do passado fim-de-semana lutou taco a taco com Sérgio Henao em busca da camisola amarela (vitória do ciclista da Sky) reconhece que a sua forma física e a de Ronaldo são bem diferentes, o que não significa que o internacional português... ganhe.

Autor: Sofia Lobato