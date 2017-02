Continuar a ler

O contrarrelógio terá estradas largas mas com várias pequenas subidas, uma das quais de 600 metros com um desnível de 8%, a oito quilómetros da meta. "As equipas terão de ter cuidado para não perderem corredores, porque haverá mudanças de ritmo constantes, troços em que pode rodar a até 90 km/hora seguidos de outros em que dificilmente se chega aos 40", disse o diretor de prova, Thierry Gouvenou.



Depois de ter sido excluído na edição de 2017, que começa a 1 de julho, em Dusseldorf, na Alemanha, o contrarrelógio por equipas regressa no próximo ano, depois de duas etapas essencialmente planas, a primeira das quais saindo da ilha de Noirmoutier e utilizando a famosa Passagem de Gois, uma estrada que fica submersa duas vezes por dia por ação das marés e que recebeu o Tour em 2011.



A etapa inaugural, com 195 quilómetros, termina em Fontenay-le-Comte e é propícia a um final disputado ao 'sprint', tal como a segunda tirada, que liga Mouilleron-Saint-Germain a La Roche-sur-Yon, na distância de 185 quilómetros.



A Volta a França vai recuperar o contrarrelógio por equipas na edição de 2018, cuja partida será dada na ilha de Noirmoutier, voltando a utilizar o caminho submersível da Passagem de Gois, anunciou esta terça-feira a organização.O 'crono' coletivo acontece na terceria etapa e disputa-se em Cholet, utilizando praticamente o mesmo traçado do exercício individual ali realizado em 2008, indicou o diretor do Tour, Christian Prudhomme, que apresentou esta as linhas principais do início da corrida do próximo ano.

Autor: Lusa