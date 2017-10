Continuar a ler

"Definitivamente, a retirada do Alberto põe termo a uma época. Ele foi um grande rival para mim durante tantos anos. Em algumas ocasiões, ele vai fazer-me falta, noutras não", referiu Froome.



Contador admitiu ter aproveitado a última prova da carreira profissional para fazer o que o caracterizou, tentar vencer: "Diverti-me, ataquei, ataquei e ataquei".

O britânico Chris Froome (Sky) venceu este doming o Critério de Xangai (China), onde o espanhol Alberto Contador (Trek-Segafredo) se despediu do ciclismo profissional.Na corrida de promoção à Volta à França, disputada num circuito de três quilómetros, Froome, vencedor em 2017 do Tour e da Volta a Espanha, foi o primeiro a concluir as 20 voltas, em 1:21.56 horas, impondo-se ao colombiano Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) e ao francês Warren Barguil (Sunweb), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Autor: Lusa