Daniel Mestre, da Efapel, foi esta sexta-feira o melhor entre as cinco equipas portuguesas na etapa inaugural da Volta a Castela e Leão. O português foi segundo em Santibañez de la Peña, com o mesmo tempo do russo Alexander Evtushenko, da Lokosphinx. Em terceiro, também com o mesmo tempo, ficou Rafael Reis, que corre pela Caja Rural, sendo que João Rodrigues, da W52-Fc Porto, cortou a meta no oitovo lugar, igualmente integrado no pelotão.Para além da Efapel, W52-FC Porto, correm a Volta a Castela e Leão o Sporting-Tavira, Rádio Popular-Boavista e a LA Alumínios-Metalusa.