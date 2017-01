O ciclista português Daniel Silva, terceiro classificado da Volta a Portugal de 2016, vai representar a equipa continental profissional Brasil Pro Cycling Team esta temporada.Na sua página no Facebook, Daniel Silva informou os seus seguidores que assinou contrato por um ano com a formação brasileira e agradeceu à sua anterior equipa. "Foram seis anos na Rádio Popular-Boavista, pelos quais agradeço à direção do clube, o professor José Santos e inspetor Tavares Rijo, bem como à equipa técnica, composta por Luís Machado e Fernando Costa Vilela, e a todos os meus colegas", escreveu o ciclista da Trofa.Depois de ter conseguido o seu melhor resultado da sempre na Volta a Portugal, ao terminar no terceiro lugar atrás dos 'dragões' Rui Vinhas e Gustavo Veloso, Daniel Silva dá finalmente, aos 31 anos, o salto para o pelotão internacional.

Autor: Lusa