Única representante nacional entre a elite do ciclismo mundial, a corredora de Torres Vedras, de 24 anos, estreou-se este ano no Giro Rosa, a Volta a Itália no feminino, sendo 56.ª classificada.



"Foi uma ótima experiência ter feito parte da família Lares este ano. Estreei-me em corridas, desfrutei do meu primeiro ano no WorldTour. Decidi ficar nesta equipa, uma vez que acredito que é o melhor sítio para crescer como ciclista. No próximo ano, quero ajudar as minhas colegas o máximo que puder e continuar a desenvolver-me", assumiu a campeã nacional de fundo e contrarrelógio de 2015 e 2016, em declarações ao site da Lares-Waowdeals.

A ciclista portuguesa Daniela Reis vai continuar a correr no WorldTour em 2018, depois de ter renovado contrato com a Lares-Waowdeals, anunciou a equipa belga."A Daniela 'colocou-se' no mapa [do ciclismo] com exibições sólidas ao longo desta temporada, que foi a sua primeira no WorldTour", pode ler-se na página oficial da formação belga.

Autor: Lusa