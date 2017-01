Continuar a ler

Atapuma, que deu nas vistas na última edição da Volta à Espanha, depois de liderar a prova durante quatro dias, sofreu o acidente a cerca de quatro quilómetros da chegada, ao envolver-se numa queda coletiva, sendo transportado, pouco minutos depois, para o hospital de San Juan.



O colombiano explicou como aconteceu a queda, que marcou o final da segunda etapa da prova argentina, que foi ganha ao 'sprint' pelo belga Tom Boonen (Quick-Step Floors): "Estávamos a perseguir o grupo da frente a quatro quilómetros da meta, quando um cão se atravessou e não consegui evitá-lo. Caí e perdi o conhecimento. Quando acordei, estava no hospital."



O ciclista colombiano Darwin Atapuma (UAE Abu Dhabi) recebeu esta quarta-feira alta do hospital de San Juan, Argentina, onde foi hospitalizado após sofrer um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda na segunda etapa da Volta a San Juan."Estou bem e contente, porque foi descartado qualquer perigo. Voltarei para a Colômbia para continuar os meus treinos e preparar as próximas provas, os campeonatos nacionais e a Volta à Catalunha", disse Atapuma à agência EFE no hotel de San Juan.

