O novo presidente, que já tinha sido vice da UCI, presidente da União Europeia de Ciclismo e da Federação Francesa de Ciclismo, apresentou a sua candidatura contra Brian Cookson em junho, com base na necessidade de mudança.Lappartient, pesquisador de profissão, criticou, em particular, a ineficaz política da UCI no que concerne à luta contra a fraude tecnológica na modalidade (motores em bicicletas).O bretão, que se torna o 11.º presidente da UCI, primeiro francês após Achille Joinar (1947/57), sucede ao britânico Brian Cookson (2013/17), de 66 anos. Antes, esteve o irlandês Pat McQuaid (2005/13), que saiu enfraquecido com o escândalo em torno do norte-americano Lance Armstrong.