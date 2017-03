Continuar a ler

Mário Costa, ao serviço da equipa Primaflor-Mondraker, foi o 7.º classificado. João Rocha, outro dos membros da Equipa Portugal, conseguiu a 16.ª posição absoluta, mas foi o quinto sub-23.O terceiro posto de David Rosa na última corrida do programa foi o quinto pódio da Equipa Portugal na competição pontuável para a Taça de Espanha.Ana Tomás foi a terceira sub-23 na corrida feminina, terminando no 7.º lugar absoluto, uma posição a seguir à elite Joana Monteiro, que competiu pela Primaflor-Mondraker.A Equipa Portugal alcançou dois pódios em juniores. No setor masculino, ganho por Jofre Cullell, Guilherme Mota foi terceiro e Carlos Salgeiro quarto classificado.Entre as femininas, ganhou a espanhola Miriam Palacios, com a lusa Marta Branco no segundo lugar e a outra representante nacional, Jéssica Costa, na quarta posição.Daniela Campos, também com a camisola da Seleção Nacional, ganhou a corrida de cadetes femininas. David Rosa terceiro em Valladolid.