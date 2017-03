Continuar a ler

O italiano foi o primeiro do pelotão, que, na sua totalidade, cumpriu a tirada em 4:28.21 horas. Assim, com o mesmo tempo do vencedor chegaram Ricardo Vilela (Manzana Postobón), Nelson Oliveira (Movistar), Tiago Machado (Katusha), José Gonçalves (Katusha) e José Mendes (Bora-hansgrohe).Graças às bonificações, Cimolai tem quatro segundos de vantagem na geral sobre Bouhanni, com Sbaragli a ocupar a terceira posição, a seis segundos.Vilela é o melhor português, no 54.º lugar, com Oliveira (68.º), Machado (83.º), Gonçalves (124.º) e Mendes (132.º) todos a dez segundos do italiano.Na terça-feira, a segunda etapa vai fazer as primeiras grandes diferenças na geral, uma vez que a Volta a Catalunha propõe um contrarrelógio por equipas anormalmente longo, de 41,3 quilómetros, com início e final em Banyoles.