"É uma honra ter merecido a confiança e ter sido convidado pelo presidente da UCI. Vou encarar mais este desafio com determinação, tentando dar o melhor que sei em prol do ciclismo", afirma Delmino Pereira, citado em comunicado da FPC.O seu mandato é de quatro anos e coincide com o desempenho de funções da nova Direção da UCI, da qual faz parte Artur Lopes, ex-presidente da FPC.A Comissão de Estrada, presidida por um elemento do Comité Diretor, conta com cinco elementos nomeados pelo Comité Diretor, um representante dos organizadores de corrida, um elemento indicado pelas equipas profissionais e outro da confiança das equipas de desenvolvimento, além de dois representantes dos ciclistas.