O Giro é a única das três grandes provas velocipédicas que não consta do currículo de Froome, que venceu no mês passado a Volta a Espanha e já se impôs em quatro edições da Volta a França (2013, 2015, 2016 e 2017).Apesar de o belga Eddy Merckx e o francês Bernard Hinault, dois dos maiores vultos da modalidade, terem vencido as três provas em anos seguidos, nunca o conseguiram fazer de forma sucessiva, o que faria de Froome o primeiro a alcançar esse feito, caso se imponha no Giro de 2018."Se vencer o Giro quem o conseguirá parar? Há muito em jogo, mas terá de ser ele [Froome] a decidir de vale a pena tentar", observou Vegni.