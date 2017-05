Continuar a ler

O holandês, que vestiu a camisola rosa após a vitória no contrarrelógio da décima etapa, lidera agora com 2.47 minutos de avanço sobre Quintana, enquanto o francês Thinaut Pinot (FDJ) subiu a quarto, a 3.25, por troca com o italiano Vicenzo Nibali (Bahrain Merida) , agora quarto, a 3.40.No domingo, a 15.ª etapa vai ligar Valdengo a Bergamo, na distância de 199 quilómetros.