Tendo em vista a nova temporada de ciclismo, que neste fim de semana arranca, o FC Porto vai fazer-se à estrada com um nome diferente daquele que apresentava em 2016. Ao invés do anterior W52–FC Porto–Porto Canal, os dragões passam a chamar-se W52 FC Porto Mestre da Cor, em face de uma nova parceria assinada."Os diretores gerais da empresa, Hugo Mendes e Sara Costa, consideram que associar a Mestre da Cor à modalidade é motivo de grande entusiasmo, acreditando que esta parceria tem todas as condições para manter os Dragões no topo do ciclismo nacional", pode ler-se na nota dos dragões, que em 2016 conquistaram a Volta a Portugal, por intermédio de Rui Vinhas.

Autor: Fábio Lima