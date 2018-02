Continuar a ler

Coletivamente, o cenário não é muito diferente. Entre as 13 últimas formações, das 25 que participaram, estão as nove portuguesas, com a curiosidade de a World Tour FDJ só ter atrás de si duas delas.



‘Estrangeiro’



À exceção de Amaro Antunes em 2016 e 2017, e de Tiago Machado, quando ainda corria em Portugal, o melhor português na geral na Volta ao Algarve, desde 2007, ano em começou o domínio do World Tour na prova, tem sido sempre um ciclista que compete por uma equipa estrangeira.



Depois dos bons desempenhos em 2016 e 2017, sobretudo o ano passado, com três ciclistas nos dez primeiros, o pelotão nacional passou literalmente ao lado da edição de 2018 da Volta ao Algarve. Um pelotão que até aumentou, de seis para nove equipas, mas que esteve demasiado modesto em termos classificativos. Só se mostrou nas fugas...mas isso para a história final da prova pouco importância tem.É preciso então ir muito abaixo dos dez primeiros para encontrarmos o primeiro ciclista das equipas portuguesas na classificação final. O espanhol Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano) surge em 17º, a 3.47 minutos do polaco Michal Kwiatkowski (Sky).O segundo mais bem classificado também aparece alguns lugares depois, em 30º, o galego Alejandro Marque (Sporting-Tavira). E se nos primeiros lugares é difícil encontrar ciclistas do pelotão nacional, se invertermos a classicação, aí a situação é diferente. Entre os 20 últimos, 17 são de equipas nacionais e oito deles são mesmo os últimos posicionados.

Autor: Ana Paula Marques