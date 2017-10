Continuar a ler

Primeira nova contratação da Efapel para a próxima temporada, o corredor de Talavera de La Reina vai alinhar na equipa de Ovar ao lado de Rafael Silva, Bruno Silva, o também espanhol Jesus del Pino, Daniel Mestre e Henrique Casimiro, o quinteto que transita da época 2017.A Efapel espera que David Arroyo possa "contribuir para o sucesso coletivo da equipa, seja pela sua disponibilidade, pelas suas características enquanto ciclista, seja pela experiência que acumulou em quase duas décadas enquanto corredor com os melhores do pelotão internacional".Dadid Arroyo iniciou a sua carreira na ONCE-Eroski (2001-2003), passou um ano pela LA-Pecol e esteve entre 2005 e 2012 na estrutura agora designada Movistar, equipa do World Tour, antes de ingressar na Caja Rural em 2013. Presença assídua nas três grandes voltas, o espanhol tem como resultado mais relevante o segundo lugar na Volta a Itália de 2010.