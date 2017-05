Continuar a ler

O ciclista espanhol continua o bom momento de forma, depois de ter vencido a 1 de maio a Volta às Astúrias e do segundo lugar na Volta Ciclista Comunidade de Madrid, no dia 7, herdando do colega de equipa Amaro Antunes a liderança, consumada após o prólogo por equipas de quarta-feira, em Viseu, vencido pelos dragões.Na geral, os primeiros seis postos pertencem à formação azul e branca, com Samuel Caldeira em segundo e Amaro Antunes em terceiro, a quatro segundos do espanhol, seguindo-se Rui Vinhas, o vencedor da Volta a Portugal de 2016, em quarto, António Carvalho em quinto e Gustavo Veloso em sexto.O top 10 fica fechado com quatro ciclistas da RP-Boavista, todos a cinco segundos do líder: Domingos Gonçalves em sétimo, Luís Gomes em oitavo, João Benta em nono e Filipe Cardoso em 10.º.Matias Presa vai envergar na sexta-feira a camisola dos pontos, enquanto o português Nuno Meireles (Equipo Bolivia) é o líder da montanha, depois das duas contagens de segunda categoria na etapa de hoje, com Fábio Mansilhas (Miranda-Mortágua) como melhor jovem.Na sexta-feira, os ciclistas enfrentam duas etapas: de manhã, uma tirada de 83,7 quilómetros entre a Maia e Viana do Castelo, que termina numa subida de segunda categoria ao alto de Santa Luzia, e, da parte da tarde, um contrarrelógio individual de 6,7 quilómetros em Barcelos.