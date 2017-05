Continuar a ler

Dos dois portugueses em prova, Tiago Machado (Katusha-Alpecin) chegou integrado no pelotão, no 44.º posto, enquanto Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) chegou atrasado, no 103.º luar, com mais 10.58 minutos.O polaco Rafal Majka (Bora-hansgroe) continua a liderar a prova, detendo os mesmos dois segundos de vantagem para o australiano George Bennett (LottoNL-Jumbo), segundo classificado.Na geral, Tiago Machado subiu dois lugares, para 25.º, a 4.47 minutos do primeiro, enquanto Ruben Guerreiro baixou ao 101.º, agora a 26.49.