Classificação da 12.ª etapa



1. Fernando Gaviria (Colômbia/Quick-Step), 5:18:55"

2. Jakub Mareczko (Itália/Wilier Triestina), m.t.

3. Sam Bennett (Irlanda/Bora), m.t.

4. Phil Bauhaus (Alemanha/Sunweb), m.t.

5. Maximiliano Richeze (Argentina/Quick-Step), m.t.

6. Ryan Gibbons (África do Sul/Dimension Data), m.t.

7. Sacha Modolo (Itália/UAE Team Emirates), m.t.

8. André Greipel (Alemanha/Lotto), m.t.

9. Jasper Stuyven (Bélgica/Trek), m.t.

10. Roberto Ferrari (Itália/UAE Team Emirates), m.t.



Classificação geral



1. Tom Dumoulin (Holanda/Sunweb), 52:41:08"

2. Nairo Quintana (Colômbia/Movistar), +2:23"

3. Bauke Mollema (Holanda/Trek), +2:38"

4. Thibaut Pinot (França/FDJ), +2:40"

5. Vincenzo Nibali (Itália/Bahrain), +2:47"

6. Andrey Amador (Costa Rica/Movistar), +3:05"

7. Bob Jungels (Luxemburgo/Quick-Step), +3:56"

8. Domenico Pozzovivo (Itália/AG2R), +3:59"

9. Tanel Kangert (Estónia/Astana), m.t.

10. Ilnur Zakarin (Rússia/Katusha), +4:17"





No fim da tirada, o jovem ciclista colombiano rejeitou o estatuto de melhor sprinter, que, segundo ele, pertence ao alemão Andre Greipel (Lotto-Soudal), hoje oitavo. "Ele é que ganhou o maior número de corridas, é um exemplo para nós, mas, neste 'Giro', eu sou o que está em melhor forma", frisou Gaviria.O português Rui Costa (UAE Emirates) beneficiou da perda de tempo de Geraint Thomas (Sky) para subir uma posição na geral, na qual é agora 14.º, a 6.29 minutos de Dumoulin, depois de chegar integrado no pelotão, na 50.ª posição, a seis segundos de Gaviria.José Gonçalves (Katusha-Alpecin) foi o melhor ciclista nacional na tirada, na 32.ª posição, também a seis segundos, o que lhe vale uma subida de dois lugares (ocupa agora o 44.º posto), a 38.38 minutos, enquanto o campeão português de estrada José Mendes (Bora Hansgrohe) cedeu 31 segundos na etapa (101.º), mantendo o 70.º lugar na geral, agora a 55.57 minutos.Na 13.ª etapa, que liga Reggio Emilia a Tortona, os ciclistas percorrem um traçado plano durante 167 quilómetros, com nova chegada para os velocistas em perspectiva.