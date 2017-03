Continuar a ler

O corredor da região da serra da Estrela saiu do pelotão a 18 quilómetros do final e foi sempre ganhando vantagem, numa demonstração de força que lhe permitiu vencer isolado, 1minuto e 6 segundos antes da chegada do pelotão. No sprint pelo segundo posto destacou-se João Dinis (RP-Boavista), que relegou Hugo Garcez (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) para a terceira posição.A vitória e a vantagem de Francisco Moreira garantiram aos barcelenses do Seissa/KTM Bikeseven/Matias e Araújo/Frulact) a vitória por equipas.1.º Francisco Moreira (Seissa/KTM Bikeseven/Matias e Araújo/Frulact), 2h53m23s2.º João Dinis (RP-Boavista), a 1m06s3.º Hugo Garcez (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), mt4.º Rodrigo Caixas (LA Alumínios/SGR Ambiente/CC Aldeia Paio Pires), mt5.º Fábio Costa (CC Barcelos/AFF/Orbea/Onda), mt1.ª Seissa/KTM Bikeseven/Matias e Araújo/Frulact2.ª RP-Boavista3.ª Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel