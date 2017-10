Duas semanas depois de terem feito história, com a conquista das primeiras medalhas na variante de pista no escalão elite – prata em perseguição individual e bronze em eliminação –, os gémeos Ivo e Rui Oliveira partem à procura de outros resultados de relevo, agora em provas da Taça do Mundo. Primeiro em Pruszków, na Polónia, de sexta-feira a domingo, e depois em Manchester, aqui já só com Ivo.

A competição perante os melhores do Mundo e a conquista de pontos tendo em vista o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018 são os objetivos principais traçados pela equipa técnica. "A prioridade será dada à disciplina olímpica de omnium, na qual tentaremos obter a máxima pontuação possível. Sabemos que ficar nos oito primeiros é uma meta ambiciosa, mas é com esse intuito que correremos, tanto na Polónia como em Inglaterra, uma vez que o top 8 é um resultado muito bom que já nos dá uma pontuação apreciável", frisou o selecionador Gabriel Mendes à assessoria de imprensa da Federação.

Na Polónia, Rui Oliveira competirá em omnium e em scratch e Ivo Oliveira participará na corrida por pontos. Na semana seguinte, em território britânico, Ivo Oliveira será o representante luso no omnium e em scratch.

Autor: Ana Paula Marques