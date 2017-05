Continuar a ler

Huffman, já vencedor da quarta etapa, foi o mais forte no sprint final entre os cinco fugitivos, tendo superado na meta o espanhol David Garcia (Sky) e o australiano Lachlan Morton (Dimension Data), enquanto Bennett viveu uma jornada de consagração no pelotão.Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) chegou na 31.ª posição a 39 segundos, enquanto Tiago Machado (Katusha-Alpecin) foi 61.º a 1.02 minutos. Na geral, Machado terminou no 23.º posto, a 12.59 minutos do vencedor, e Guerreiro no 85.º, a 54.52.