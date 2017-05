Continuar a ler

"Tenho dores desde o acidente. Tenho um problema nas costas que é suportável, mas a dor no joelho piora diariamente. O Giro era o meu objetivo principal desta época, mas agora tenho de olhar para a frente", afirmou o galês, que na terça-feira conseguiu o segundo lugar no contrarrelógio de Montefalco, atrás de Dumoulin.Vencedor da Volta ao Algarve em 2015 e 2016, Thomas era inicialmente um dos candidatos a vencer o Giro, partilhando a liderança da equipa com o espanhol Mikel Landa, que também se viu envolvido na queda de domingo e está a mais de 40 minutos do camisola rosa."Agora vou-me virar para a Volta a França. Gostava de lá chegar na mesma boa forma com que cheguei ao Giro", acrescentou Thomas, que na próxima quinta-feira completa 31 anos. Campeão olímpico de pista em 2008 e 2012, deverá ser um dos escudeiros do britânico Chris Froome no Tour, na sua tentativa de alcançar a quarta vitória.O diretor geral da equipa, Dave Brailsford, lamentou o abandono de Thomas, considerando que, "como sempre, mostrou um verdadeiro espírito de combate", e sublinhou que a equipa deve "velar para que as suas lesões sejam tratadas da melhor forma".