O duplo vencedor da Volta ao Algarve (2016 e 2016) fez uso da sua combatividade para ser o mais eficaz na sucessão de ataques que marcaram os quilómetros finais dos 228 entre Camaiore e Pomarance, chegando isolado à meta, com o tempo de 05:51.44 horas.



"O meu ataque não foi planeado. Só queríamos estar bem posicionados na parte íngreme da subida [a cinco quilómetros da meta]. Impusemos um ritmo elevado e quando o Bob [Jungels] atacou, senti-me bem e o Kwiato [Michal Kwiatkowski] disse pelo rádio "tenta a tua sorte, foi o que fiz", resumiu o galês, que chegou com nove segundos de vantagem sobre o primeiro pelotão, fechado pelo português Rui Costa (UAE Team Emirates), na 42.ª posição.



Quarto na meta, atrás do holandês Tom Dumoulin (Sunweb)) e do eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), o belga Greg Van Avermaet assumiu a liderança da geral, 'roubando' o primeiro lugar ao italiano Damiano Caruso, seu colega na BMC.



O campeão olímpico tem três companheiros atrás de si na geral, com o australiano Rohan Dennis a ser segundo e o norte-americano Tejay Van Garderen terceiro, num 'top 4' sem diferenças de tempo fechado pelo anterior líder.



Rui Costa é o melhor português na geral, depois de 'pular' 49 lugares até ao 31.º posto, estando a 01.08 minutos de Greg Van Avermaet, enquanto Nelson Oliveira, que hoje foi 88.º classificado, a 07.09 minutos de Thomas, caiu para a 80.ª posição e está a 07.21 minutos do líder.



O ciclista britânico Geraint Thomas fez 'esquecer' esta quinta-feira o início desastroso da Sky no Tirreno-Adriático , ao vencer isolado a segunda etapa da prova italiana, que agora é liderada pelo campeão olímpico Greg Van Avermaet (BMC).Depois de ter entrado com o pé esquerdo no Tirreno-Adriático, a Sky, que nos últimos dias tem enfrentado polémicas relacionadas com doping, redimiu-se esta quinta feira da sua performance catastrófica no contrarrelógio por equipas -- perdeu 01.42 minutos para a vencedora BMC e viu a roda de Gianni Moscon desintegrar-se em pleno exercício -- através da exibição de coragem de Geraint Thomas.

Autor: Lusa