Por isso, foi muito disputada, com um grupo de nove corredores, entre os quais alguns favoritos, a fugir ao pelotão na primeira metade da etapa, chegando ao sopé da subida de primeira categoria, onde finalizou a jornada, com cerca de 2 minutos de vantagem sobre o pelotão.Pavel Sivakov desembaraçou-se dos colegas de fuga e ganhou isolado, com menos 1 minuto e 18 segundos que o belga Bjorg Lambrecht, da Lotto Soudal U23, vencedor da anterior edição da corrida. O 3.º foi outro belga, Steff Cras, da BMC Development Team, a 1 minuto e 25 segundos.Gonçalo Carvalho foi o português que melhor resistiu às dificuldades, aos rivais e às adversidades, terminando a etapa na 22.ª posição, a 3 minutos e 8 segundos. Tiago Antunes foi 36.º, a 3 minutos e 22 segundos. Gaspar Gonçalves cruzou a linha no 37.º lugar, a 3 minutos e 52 segundos. Venceslau Fernandes foi 41.º, a 4 minutos e 19 segundos.André Carvalho furou no início da escalada final, foi recuperando posições ao longo da subida, mas não conseguiu melhor do que o 61.º lugar, a 6 minutos e 52 segundos, comprometendo as aspirações de bater-se pela geral. Hugo Nunes fechou a representação nacional, no 68.º posto, a 7 minutos e 31 segundos do vencedor.A terceira etapa da competição, a disputar no sábado, vai levar a caravana de Quillan até Plateau de Beille, ao longo de 143,7 quilómetros, marcados pela alta montanha. A meta coincide com uma contagem de primeira categoria.A subida de Plateau de Beille tem 15,9 quilómetros de extensão e uma inclinação média de 7,9 por cento. É uma dificuldade que os mais rápidos costumam ultrapassar em cerca de 45 minutos. Plateau de Beille já recebeu seis chegadas da Volta a França, coroando vencedores como Marco Pantani, Alberto Contador ou Joaquim Rodríguez.A tirada contempla outas duas escaladas de primeira categoria, podendo considerar-se a etapa-rainha de uma competição para avaliar a qualidade dos trepadores do pelotão sub-23.