Apesar de não ter ficado entre os primeiros da geral, Veloso, que representa a estrutura que deu origem à formação portista desde 2013, venceu a quinta e a 10.ª etapas da 79.ª edição. "O Raúl e eu partilhamos equipa há muito tempo e isso não tem por que mudar", esclareceu.Veloso é o mais cotado dos ciclistas do pelotão português, após ter vencido a prova rainha do calendário nacional em 2014 e 2015 e ter sido segundo em 2013 e 2016.Este ano, o líder da W52-FC Porto fraquejou na subida à Torre, uma situação que descreveu como o seu único momento mau em cinco edições da Volta a Portugal, e terminou na 24.ª posição da classificação geral, a mais de 42 minutos de Alarcón, seu colega de equipa.Apesar de não ter ficado entre os primeiros da geral, Veloso, que representa a estrutura que deu origem à formação portista desde 2013, venceu a quinta e a 10.ª etapas da 79.ª edição.

O ciclista espanhol Gustavo Veloso, vencedor da Volta a Portugal em 2014 e 2015, confirmou esta quarta-feira à Agência Lusa que as negociações para a renovação de contrato com a W52-FC Porto estão "muito avançadas".O galego, de 37 anos, revelou à Lusa estar perto de ampliar o contrato com os dragões, assumindo que o facto de Raúl Alarcón ter vencido a última edição da Volta a Portugal não altera nada.

