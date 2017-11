Continuar a ler

A corrida foi ganha pelo cazaque Nikita Panassenko, único corredor que conquistou uma volta sobre o pelotão, terminando a prova com 42 pontos.O segundo classificado, com 27 pontos, foi o grego Christos Volikakis, e o terceiro, com 21, foi o italiano Liam Bertazzo.O quarto posto do ciclista gaiense, que há duas semanas conquistou a medalha de prata na prova de perseguição individual do campeonato da Europa de pista, é o melhor resultado nacional de sempre em provas da Taça do Mundo, superando a sexta posição conseguida pelo próprio, na disciplina de omnium, em Apeldoorn, Holanda, em 13 de novembro de 2016."O Ivo teve um excelente desempenho, que mostra que a evolução na pista tem sido uma constante. Ficou muito perto do pódio", resumiu o selecionador nacional, Gabriel Mendes.Rui Oliveira também esteve hoje em pista, apurando-se para a final de scratch, marcada para cerca das 20:30 de sábado.Ivo Oliveira regressa ao velódromo polaco na tarde de domingo, enfrentando a competição na disciplina olímpica de omnium, composta por quatro provas: scratch, tempo race, eliminação e corrida por pontos.