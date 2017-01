Continuar a ler

Ivo Oliveira sagrou-se também campeão nacional de corrida por pontos, seguido por César Martingil (LIberty Seguros/Carglass) e por Rafael Silva (Efapel).



A única corrida que não terminou com triunfo de Ivo Oliveira foi a de scratch. João Matias foi o mais veloz nesta prova, seguido por Rui Oliveira e por Miguel Amorim.



Daniela Reis foi a melhor ciclista de elite feminina, conquistando a camisola de campeã nacional de corrida por pontos e de perseguição individual. Soraia Silva (Bairrada) ganhou em scratch.



Vencedores:



- Elite masculinos



Omnium: Ivo Oliveira (Axeon Hagens Berman)



Scratch: João Matias (LA-Metalusa BlackJack)



Perseguição Individual (Axeon Hagens Berman)



Corrida por Pontos: Ivo Oliveira (Axeon Hagens Berman)



- Elite femininos



Scratch: Soraia Silva (Bairrada)



Perseguição Individual: Daniela Reis (Lares-Waowdeals)



Corrida por Pontos: Daniela Reis (Lares-Waowdeals)



- Juniores masculinos



Omnium: João Dinis (RP-Boavista)



1 km: Eduardo Silva (Academia Joaquim Agostinho)



Scratch: Francisco Duarte (Sicasal/Liberty Seguros)



- Juniores femininos



Scratch: Maria Martins (Bairrada)



Perseguição Individual: Maria Martins (Bairrada)



Corrida por Pontos: Maria Martins (Bairrada)



- Cadetes masculinos



Scratch: Pedro Silva (Seissa/KTM Bikeseven/Matias & Araújo/Frulact)



Perseguição por Equipas: Seissa/KTM Bikeseven/Matias & Araújo/Frulact



Corrida por Pontos: Daniel Dias (Maia)



- Cadetes femininos



Scratch: Daniela Campos (5Quinas/Município de Albufeira)



Perseguição Individual: Daniela Campos (5Quinas/Município de Albufeira)



Corrida por Pontos: Daniela Campos (5Quinas/Município de Albufeira)



- Masters femininos



Scratch: Orieta Oliveira (5Quinas/Município de Albufeira)



Corrida por Pontos: Filomena Paulo



- Masters masculinos



Eliminação Master 30: José Leita (BMC/Sram/Póvoa de Varzim)



Eliminação Master 40: Luís Machado (Boavista/NAST)



Eliminação Master 50: Vítor Lourenço (Viveiros Vítor Lourenço)



Elininação Master 60: Sílvio Serrenho



Corrida por Pontos Master 30: Hélder Pereira



Corrida por Pontos Master 40: Luís Machado



Corrida por Pontos Master 50: Vítor Lourenço



Corrida por Pontos Master 60: Sílvio Serrenho



- Paraciclismo



C2 500m: Telmo Pinão (LA-Metalusa BlackJack)



C4 500m: José Castanheira (UD Lorvanense)



C5 500m: Manuel Ferreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel)



D 500m: João Marques (Academia Joaquim Agostinho)



C2 Perseguição Individual: Telmo Pinão (LA-Metalusa BlackJack)



C4 Perseguição Individual: José Castanheira (UD Lorvanense)



C5 Perseguição Individual: Carlos Santos (LA-Metalusa BlackJack)



D 500m: João Marques (Academia Joaquim Agostinho) Ivo Oliveira sagrou-se também campeão nacional de corrida por pontos, seguido por César Martingil (LIberty Seguros/Carglass) e por Rafael Silva (Efapel).A única corrida que não terminou com triunfo de Ivo Oliveira foi a de scratch. João Matias foi o mais veloz nesta prova, seguido por Rui Oliveira e por Miguel Amorim.Daniela Reis foi a melhor ciclista de elite feminina, conquistando a camisola de campeã nacional de corrida por pontos e de perseguição individual. Soraia Silva (Bairrada) ganhou em scratch.Omnium: Ivo Oliveira (Axeon Hagens Berman)Scratch: João Matias (LA-Metalusa BlackJack)Perseguição Individual (Axeon Hagens Berman)Corrida por Pontos: Ivo Oliveira (Axeon Hagens Berman)Scratch: Soraia Silva (Bairrada)Perseguição Individual: Daniela Reis (Lares-Waowdeals)Corrida por Pontos: Daniela Reis (Lares-Waowdeals)Omnium: João Dinis (RP-Boavista)1 km: Eduardo Silva (Academia Joaquim Agostinho)Scratch: Francisco Duarte (Sicasal/Liberty Seguros)Scratch: Maria Martins (Bairrada)Perseguição Individual: Maria Martins (Bairrada)Corrida por Pontos: Maria Martins (Bairrada)Scratch: Pedro Silva (Seissa/KTM Bikeseven/Matias & Araújo/Frulact)Perseguição por Equipas: Seissa/KTM Bikeseven/Matias & Araújo/FrulactCorrida por Pontos: Daniel Dias (Maia)Scratch: Daniela Campos (5Quinas/Município de Albufeira)Perseguição Individual: Daniela Campos (5Quinas/Município de Albufeira)Corrida por Pontos: Daniela Campos (5Quinas/Município de Albufeira)Scratch: Orieta Oliveira (5Quinas/Município de Albufeira)Corrida por Pontos: Filomena PauloEliminação Master 30: José Leita (BMC/Sram/Póvoa de Varzim)Eliminação Master 40: Luís Machado (Boavista/NAST)Eliminação Master 50: Vítor Lourenço (Viveiros Vítor Lourenço)Elininação Master 60: Sílvio SerrenhoCorrida por Pontos Master 30: Hélder PereiraCorrida por Pontos Master 40: Luís MachadoCorrida por Pontos Master 50: Vítor LourençoCorrida por Pontos Master 60: Sílvio SerrenhoC2 500m: Telmo Pinão (LA-Metalusa BlackJack)C4 500m: José Castanheira (UD Lorvanense)C5 500m: Manuel Ferreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel)D 500m: João Marques (Academia Joaquim Agostinho)C2 Perseguição Individual: Telmo Pinão (LA-Metalusa BlackJack)C4 Perseguição Individual: José Castanheira (UD Lorvanense)C5 Perseguição Individual: Carlos Santos (LA-Metalusa BlackJack)D 500m: João Marques (Academia Joaquim Agostinho)

Os ciclistas Ivo Oliveira (Axeon Hagens Berman) e Daniela Reis (Lares-Waowdeals) foram os corredores de elite que conquistaram mais títulos nos campeonatos nacionais de pista, realizados no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia.De acordo com o comunicado da organização da prova, o corredor de Gaia foi o mais forte em três das quatro corridas de elite. Na disciplina olímpica de omnium venceu diante de João Matias (LA-Metalusa BlackJack) e do irmão Rui Oliveira (Axeon Hagens Berman). Ivo Oliveira e João Matias também ocuparam as duas primeiras posições em perseguição individual, deixando Miguel do Rego no degrau mais baixo do pódio.

Autor: Lusa