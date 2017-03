O ciclista português Ivo Oliveira sofreu esta quinta-feira um acidente quando se encontrava no início do treino, em Gaia, revelou o próprio em mensagem enviada à agência Lusa."O acidente foi em Gaia, perto do Gaiashopping, e eu estava ainda no início do treino. Quando estava já dentro da rotunda, um condutor, que ainda estava fora dela, não respeitou a cedência de passagem e entrou. Não consegui assim evitar o acidente e fui contra o carro. Felizmente não tive sequelas físicas, apenas a bicicleta ficou partida", refere o corredor na sua mensagem.Ivo Oliveira, da equipa Axeon-Hagens Berman, colocou também um 'post' na sua página do Facebook, pretendendo assim "alertar as pessoas para estes casos, uma vez que começa a ser demais este tipo de situações".

Autor: Lusa