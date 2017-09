Ivo Oliveira terminou no 21.º lugar a prova de contrarrelógio de sub-23 nos Mundiais de ciclismo de estrada, em Bergen, na Noruega. O ciclista português terminou a 2.39 minutos do vencedor, o dinamarquês Mikkel Bjerg, e não escondeu ter ficado satisfeito com o seu desempenho."Foi um contrarrelógio duro e superei as minhas expetativas. Senti-me bem e estou satisfeito, porque tive boas sensações, mesmo que não corresse há muito [lesionou-se em junho na Volta a Itália de sub-23]. Tentei gerir as forças ao máximo. Era um contrarrelógio em que não teríamos força no final se gastássemos demasiado de início, porque os últimos 10 quilómetros eram muito penosos. Quando cheguei à Noruega estava com más sensações, mas hoje tive boas pernas, o que me deixa mais confiante para a prova de fundo", afirmou o corredor natural de Vila Nova de Gaia, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.O selecionador José Poeira também salientou o bom desempenho do único representante luso na prova de sub-23. "O Ivo esteve muito bem, sabendo gerir o esforço. Além disso, tecnicamente teve um desempenho de alto nível, fazendo trajetórias perfeitas nas curvas e nas viragens. Este contrarrelógio era de resistência e não de explosão, pelo que poderia ainda ter conseguido um melhor tempo, não fosse a paragem a que esteve sujeito, devido a lesão", lembrou o técnico.