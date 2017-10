Continuar a ler

Jan Bakelants foi operado, na sexta-feira, a uma das vértebras lombares fraturadas na queda que sofreu a 7 de outubro, na Volta à Lombardia.



O ciclista belga, de 31 anos, caiu quando seguia a grande velocidade na descida de Sormano, fraturando sete costelas, duas vértebras dorsais e duas vértebras lombares.



Num primeiro momento, o corredor, conhecido, entre outras coisas, por ter sido camisola amarela na Volta a França de 2013, esteve internado no hospital de Como (Itália), de onde não pode ser transferido até à sexta-feira passada, devido a um hemotórax e outras complicações.

O ciclista belga Jan Bakelants, operado na sexta-feira na sequência de uma queda grave na Volta à Lombardia, abandonou os cuidados intensivos do hospital de Lovaina (Bélgica), anunciou a sua equipa, a AG2R-La Mondiale."A operação foi um sucesso. O Jan poderá regressar a casa no final da semana para prosseguir a sua convalescença. No entanto, ainda é prematuro estipular uma data de regresso à estrada", esclareceu a formação francesa.

