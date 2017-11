Continuar a ler

De acordo com o presidente da UCI, David Lappartient, considerou que Péraud "é a pessoa ideal para trabalhar na modernização dos regulamentos no âmbito dos materiais autorizados, designadamente, na luta contra a fraude tecnológica".Péraud será o principal responsável pela aprovação de novos materiais e tecnologias nas provas velocipédicas. No âmbito da luta do organismo regulador da modalidade contra o designado doping mecânico, que levará à apresentação de um plano de ação em janeiro de 2018.