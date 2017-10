Continuar a ler

O título europeu foi conquistado pelo espanhol Albert Torres, com o dinamarquês Julius Johansen a ficar com a prata.Antes da prova do corredor de Roriz (Barcelos), o seu companheiro Rui Oliveira tornou-se o primeiro ciclista português a subir ao pódio nos Europeus de pista de elite, ao alcançar o bronze na disciplina de eliminação.