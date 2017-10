Continuar a ler

"Silva, com dotes de escalador e uma notável trajetória nos escalões inferiores, é reconhecido como um dos principais talentos do pelotão luso. Cumpridos os 25 anos, assinou, esta temporada, um duplo 'top 10' nas Astúrias (9.º) e em Castela e Leão (8.º), antes de trabalhar para os seus líderes na última Volta a Portugal", pode ler-se no comunicado publicado pela Caja Rural na sua página oficial.A única equipa espanhola do escalão profissional continental, a 'segunda divisão' do ciclismo mundial, comunicou ainda que renovou contrato com Rafael Reis, o corredor português que os representou esta temporada