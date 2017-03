José Gonçalves, a cumprir a primeira época no World Tour e ao serviço da Katusha, teve este sábado um bom desempenho na clássica Strade Bianche, em Itália, do principal calendário da UCI.O ciclista português chegou a 3.10 minutos do polaco Michal Kwiatkowski, da Sky - foi segundo na Volta ao Algarve deste ano -, que bateu, por 15 segundos, o campeão olímpico, o belga Greg Van Avermaet, da BMC.Já Tiago Machado, também da Katusha, foi 54.º, a 13.45 minutos, enquanto Nuno Bico, da Movistar, abandonou.