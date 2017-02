Continuar a ler

Armstrong sempre alegou que as acusações eram infundadas, considerando que a US Postal não sofreu qualquer prejuízo, já que foi "largamente beneficiada" com o vínculo ao ex-ciclista.



No entanto, o juiz federal Christopher Cooper rejeitou este argumento de Armstrong e considerou que compete a um júri avaliar o pedido.



A US Postal pagou à Talwind Sports Corporation 32 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de euros) para ser o patrocinador da equipa de ciclismo, entretanto extinta.



Um juiz federal de Washington aceitou na segunda-feira as acusações formadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o ex-ciclista Lance Armstrong, irradiado devido a doping.Este aval abre caminho para um julgamento do processo instaurado pelo Departamento de Justiça, que reclama a Armstrong quase 100 milhões de dólares (cerca de 94,2 milhões de euros) por ter defraudado o Estado quando representava a equipa patrocinada pela US Postal, o serviço de correios do país.

