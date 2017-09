Continuar a ler

"As sensações não foram más, mas também não foram as melhores. A prova foi disputada com uma intensidade muito grande e senti que preciso ainda de perder algum peso para estar melhor num terreno como este", admitiu Maria Martins.Maria Martins gastou mais 8.52 minutos do que a italiana Elena Pirrone para cumprir os 76,4 quilómetros do percurso, que atacou na penúltima volta e conseguiu chegar isolada à meta.O primeiro grupo perseguidor chegou a 12 segundos da vencedora, com a dinamarquesa Emma Jorgensen no segundo lugar e a transalpina Letízia Paternoster a fechar o pódio.