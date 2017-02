Continuar a ler

A chegada em pelotão compacto foi perturbada pela queda de vários corredores a cerca de 700 metros da meta, entre os quais Tom Boonen. O líder da Quick-Step Floors, que se preparava para disputar o sprint, tocou na roda traseira do seu colega Yves Lampaert e terminou caído no asfalto, cruzando a linha com algumas escoriações.Rui Costa, da UEA Abu Dhabi, concluiu a etapa no 27.º posto, com o mesmo tempo de Kristoff, que lidera a classificação geral com quatro segundos de vantagem sobre Sbaragli e sobre o belga Aime De Gendt (Sport Vlaanderen-Baloise). O português, campeão do mundo em 2013, é 31.º da geral, a 10 segundos do norueguês.Na quarta-feira, Kristoff envergará a camisola vermelha, símbolo da liderança, na segunda etapa, que vai liga Nakhal a Al Bustan, na extensão de 145 quilómetros.